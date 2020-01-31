БГУ: В связи с карантинным периодом китайский стундент находится под наблюдением

Помещенный в карантин в Клиническом медицинском центре № 1 гражданин Китая Лиу Юша, является студентом третьего курса исторического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу БГУ.

"Лиу Юша вернулся из Китая в Азербайджан в середине января. У студента не было обнаружено никаких признаков вируса. Отметим, что студент не из того региона Китая, где сейчас распространен вирус. В связи с тем, что он приехал из Китая, он был отправлен в Клинический медицинский центр для осмотра по инициативе руководства университета. Когда он был направлен нами в Клинический медицинский центр, у него не наблюдалось никаких признаков болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лиу Юша был осмотрен в Клиническом медицинском центре и у него не было обнаружено никаких признаков вируса, однако в связи с карантинным периодом он находится под наблюдением по соображениям безопасности.

"В Бакинском государственном университете получают образование много иностранных студентов. Руководство университета всегда относится к ним с заботой и вниманием. Лиу Юша с этой целью был отправлен на осмотр и находится под вниманием руководства университета", - говорится в сообщении.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Только в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 9 692 человек, 213 больных скончались.

1news.az

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