Обнародована стоимость билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2020 года

Сегодня прошло мероприятие Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

Как сообщает 1news.az, на пресс-конференции было рассказано о процессе подготовки к пятому по счету Гран-при в Азербайджане, а также объявлено о запуске продаж билетов на гонку, которая намечена на 5-7 июня 2020 года в Баку.

C сегодняшнего дня билеты можно приобрести в кассах города и пункте продажи BCC в Парк Бульваре. Желающие же купить билеты в онлайн режиме смогут осуществить покупку на официальном сайте компании www.bakucitycircuit.com

C запуском продажи билетов на пятую по счету гонку Ф1 в Баку, компания BCC объявила о раннем бронировании 4-дневных билетов по специальной цене - ниже номинальной на 20%. Данная скидочная кампания действует до 15 января 2020 года. В дополнении, местные зрители, включая граждан Азербайджана и иностранных граждан, проживающих на территории республики, получат 25%-ую скидку при покупке билетов на домашнюю гонку.

Раннее бронирование билетов распространяется исключительно на четырехдневные билеты и количество скидочных в каждой трибуне ограничено. Этот период окажется особенно выгодным для тех, кто собирается посетить гонку вместе с детьми, так как для детей в возрасте 2-15 лет включительно на все трибуны предлагаются специальные льготные билеты.

Билеты на 4 дня гоночного уик-энда включают в себя не только трехдневный доступ на трибуны, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 4 июня. Эта уникальная возможность позволит болельщикам окунуться в мир самого элитного вида спорта, заглянуть в гаражи команд и наблюдать за работой инженеров и механиков, готовящих болиды к старту.

Цены на билеты для резидентов Азербайджана варьируются между 210 манатов и 710 манатов для взрослых и от 150 манатов до 500 манатов для детей.

В продаже также имеются однодневные билеты в зоны свободного размещения, и цены на них будут меняться в зависимости от дня гоночного уикэнда в пределах 110- 190 манатов.

Обращаясь к фанатам «Формулы-1», Исполнительный директор BCC Ариф Рагимов призвал поторопиться с покупкой билетов по выгодной цене: «Следующий Гран-при станет пятым по счету, и мы с чувством полной уверенности намерены провести Гран-при Азербайджана 2020 на высоком уровне и в атмосфере большого спортивного праздника. За короткую историю наша гонка стала одним из самых захватывающих событий в мире «Формулы-1», и видеть, как с каждым годом растет число фанатов бакинской гонки, является источником огромной гордости для меня и моей команды. Сегодня мы рады объявить о начале продажи билетов на гонку в Баку в июне 2020 года, призывая болельщиков заранее забронировать себе место на гоночный уик-энд по самой выгодной цене, которая ниже номинала на 20%».

Выступая на мероприятии глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи отметила, что они горды тем, что бакинская гонка заняла свое место в календаре «Формулы-1» и дважды признавалась лучшей в сезоне.

В свою очередь коммерческий директор BCC Бюлент Озердим отметил, что они решили по традиции начать раннюю продажу билетов, несмотря на то, что в следующем году гонка пройдет в июне. «За годы проведения Гран-при в Баку, интерес к гонке продолжает повышаться, растет число туристов. В 2020 году мы снова ждем увеличения их числа. В ближайшее время мы начнем наши рекламные кампании за рубежом. Цель – увеличение числа приезжающих туристов на 20%. Цены на гонку средние, если брать в сравнении с европейскими странами. Но для граждан и резидентов Азербайджана мы снова предлагаем скидки, а также возможность раннего бронирования.

В этом году мы планируем организацию трех концертов, но на сей раз они снова пройдет на открытом воздухе. Сейчас ведутся переговоры со звездами. Хотим поскорее определиться с концертами.

Что касается спонсоров, то контракт с SOCAR, который был титульным спонсором в этом году, истек. В данный момент мы находимся в поисках спонсоров. Возможно, это будет та же компания или другая», - сказал он.

Теймур Максутов