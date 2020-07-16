Чингиз Абдуллаев: Не обязательно ломать стёкла и крушить двери. Сделай что-нибудь для своей страны

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«Снова погибшие. Шехиды. Allah rehmet elesin! Война, которая длится тридцать лет. И которой не видно конца. Международное сообщество реагирует только в случае обострения ситуации. А может пора задуматься. Сколько ещё это будет продолжаться? Год, два, десять, тридцать?»

Эти строки принадлежат Народному писателю Азербайджана Чингизу Абдуллаеву. На своей странице в Facebook Чингиз Абдуллаев написал статус, в котором выразил отношение к последним событиям:

«Почему не выполняются резолюции Совета Безопасности? Почему гибнут люди с обоих сторон, в том числе и гражданское население? Когда, наконец, будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана? На сегодняшний день никто в мире не признал независимость Нагорного Карабаха, даже Армения. Чего ждём? Большой войны и массовой гибели людей? Сколько можно испытывать терпение азербайджанского народа? Все эти вопросы, на которые никто не хочет давать ответа.

А теперь про нас, любимых. Митинг, на который вышли тысячи людей, был закономерным и справедливым. Но дальше.... кто сказал, что освобождение Карабаха идёт через Милли Меджлис?

Наш уважаемый Президент дал точные цифры. 150 добровольцев, многие из сельских районов. Не обязательно ломать стёкла и крушить двери. Сделай что-нибудь для своей страны. Это была не просто провокация. Это была проверка режима. Проявят слабину, промолчат, пойдём дальше. Так уже было тридцать лет назад. В результате внутренних распрей мы и потеряли все наши земли.

Господа, живущие за рубежом. Вы так ненавидите власть в нашей стране. Это заметно. Но почему вы так ненавидите свою страну? Чем хуже, тем лучше? Среди несогласных в оппозиции есть порядочные люди. Почему молчите? Осудите ночной беспредел. Ведь это и Ваша страна. Или карабахский вопрос нужен только для расшатывания власти? Использовать справедливый гнев народа для провокаций?

Теперь дальше. Запретите всем говорить и думать по-русски, предлагают радикалы. Читаю и не верю глазам. Мы покупаем оружие в соседних странах. Наши офицеры должны знать английский и русский языки, чтобы читать инструкции. Чтобы пользоваться этим оружием. Или кто-то этого не понимает? Ведь это тоже проверка власти. Все они «потенциальные предатели», эти люди, учившиеся в лучших вузах страны. Давайте выгоним всех?

Одна женщина-мать написала, что боится за своего единственного сына и не хочет, чтобы он погиб на войне. Сколько нашлось людей, которые обвинили ее в отсутствии патриотизма. Мать, которая боится за своего сына. Если матери боятся или плачут - это не означает, что они не хотят освобождения наших земель. Они гордятся своими погибшими за Родину сыновьями, но им бывает очень больно.

Интересно проверить всех, кто так призывает к войне. 150 человек. И столько тысяч негодующих. Сын моей тёти погиб в Шуше. Для любой матери эти трагедия. Да, он шехид, погибший за Родину. Но ей просто физически больно. Или это так сложно понять?

Без жертв войны не бывает. И освобождение наших земель военным путём будет безусловно с павшими героями. Иначе быть не может. Но не нужно лгать. Хочешь воевать - иди и записывайся в армию. Найди оружие и уйди в горы партизаном. Для этого не обязательно крушить полицейские машины в городе.

Ещё один момент. Необходимо срочно создать Министерство пропаганды. Там должен быть обязательно отдел с сотрудниками, хорошо знающими армянский язык. Должны быть отделы с сотрудниками, свободно владеющими русским, английским, французским. Подчинить Министерству телевидение, радио, книгоиздание, почту, все пресс-службы, которые обязаны работать в одном режиме.

И наконец самое важное. Отсутствие культуры порождает варварство. Каждую неделю минимум два раза я беседую с молодыми людьми, побывал почти в восьмидесяти школах, почти во всех университетах несколько раз. Видимо мало. Кто они - эти молодые люди крушившиеся двери Милли Меджлиса? Откуда? И где гарантия, что завтра подобное не повторится?

Мы все хотим освобождения наших земель. Все граждане Азербайджана, независимо от национальности бабушки или школы, в которой учился. Мы едины в этом вопросе, несмотря на попытки провокаторов, нас разобщить. Митинг был выражением гнева народа. Но зачем использовать его в своих целях? Культура - лучшая прививка от варварства. Но варварство способно уничтожить любую культуру. Простите за цитату из моего романа».

1news.az