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Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 68

Сегодня в 15:43 ~ 1 минута на чтение 380
Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 68
Число погибших в результате аварии с бензовозом в Танзании возросло до 68, еще 72 человека получили ранения, сообщает местная газета Citizen.
 
Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро на востоке страны в субботу утром. Ранее сообщалось о 60 погибших и 70 пострадавших. В их числе - мотоциклисты, которые пытались собрать утекающее топливо.
 
"Число погибших в результате аварии на данный момент достигло 68 человек. По меньшей мере 72 человека получили ранения", - цитирует издание слова регионального комиссара Морогоро Стивена Кебве.
 
Президент Танзании Джон Магуфули в воскресенье объявил трехдневный траур в стране.
 
Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы.
 
РИА Новости
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