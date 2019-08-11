Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 68

Число погибших в результате аварии с бензовозом в Танзании возросло до 68, еще 72 человека получили ранения, сообщает местная газета Citizen.

Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро на востоке страны в субботу утром. Ранее сообщалось о 60 погибших и 70 пострадавших. В их числе - мотоциклисты, которые пытались собрать утекающее топливо.