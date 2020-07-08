Депутат: «Определенные круги пытаются представить Армению «демократической» страной»

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«Мировой общественности хорошо известно, что Армения оккупировала часть азербайджанских земель и на протяжении многих лет продолжает оккупационную политику. В результате оккупации в Азербайджане более миллиона человек лишены права жить в своих родных краях. Продолжение этой оккупационной политики неприемлемо».

Об этом сказала 1news.az зампредcедателя парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, завотделом по международным связям правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Севиндж Фаталиева, комментируя высказывания Президента Ильхама Алиева о неконструктивной позиции Армении в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению «Хазар» после ознакомления 6 июля с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенном для лечения больных коронавирусом.

Определенные круги пытаются представить Армению «демократической» страной, а это недопустимо, отметила она.

«Как правильно отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам: «Нарушение прав человека и демократии в Армении не является делом сегодняшнего дня. В Армении никогда не было демократии. Армения сразу после формирования как независимая страна показала свою истинную сущность. Фашисты, учинившие Ходжалинский геноцид, не могут быть демократами.

Страна, зарящаяся на чужие земли, оставившая без крова миллион человек, не может быть демократической. Они нарушили элементарные права миллиона граждан Азербайджана и проживающих в Армении азербайджанцев. Однако те, что покровительствуют армянам, в первую очередь, армянское лобби, его деньги, а также грязная лоббистская деятельность правительства Армении в Европе всегда защищали их от этой критики. По существу, это не лоббистская, а коррупционная деятельность», - сказала депутат.

Неконструктивность Армении проявила себя еще и в том, что она выступила против инициативы Президента Азербайджана о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с коронавирусом, отметила также С. Фаталиева.

Как сказал глава государства, основная причина этого - азербайджанофобия, царящая в Армении и проповедуемая государством, проявление ненависти к Азербайджанскому государству, азербайджанскому народу, напомнила она.

Но Армения сама оказалась в очень плохом положении, изолировала себя от мира. Выступить против этой инициативы - глупость и продукт нерационального мышления, считает депутат.

С. Фаталиева также отметила, что в телефонном разговоре между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем высоко оценена инициатива главы Азербайджанского государства.

Так, в ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан поддерживает усилия Генерального секретаря ООН в борьбе с пандемией, в том числе многостороннее сотрудничество. Глава государства отметил важное значение лидерства Генерального секретаря в созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID-19.

Генеральный секретарь поддержал инициативу проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID-19, и отметил, что ООН готова работать совместно с азербайджанской стороной в связи с решением технико-логистических вопросов, что, по мнению депутата, является хорошим ответом тем, кто выступает против инициативы Азербайджана.

Что касается урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то он должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, отметила С.Фаталиева. По ее словам, принципиальная позиция Азербайджана в этом вопросе неизменна. «Как отметил глава государства, «в нашей позиции нет и не может быть никаких изменений, потому что у нас справедливая позиция. Она опирается как на историческую справедливость, так и на международное право.

Никаких изменений в нашей позиции не может быть. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Мы никогда не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство. Все оккупированные земли должны быть освобождены от захватчиков, граждане Азербайджана должны вернуться на земли предков. Это принципиальная позиция, которую поддерживает мировое сообщество», - подчеркнула депутат.

И как заметил глава государства, переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нужно проводить не ради имитации, а по существу. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не должны выступать посредниками ради имитации.

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