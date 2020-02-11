До конца мая в Баку откроют 5 новых пешеходных переходов – ВИДЕО

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Во исполнение поручений и рекомендаций Президента Азербайджана Ильхама Алиева по обеспечению безопасности пешеходов в Баку строятся 8 подземных и надземных пешеходных переходов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, в частности, строятся:

- Надземный переход длиной 45 метров, шириной - 3,5 и высотой - 5,5 метра на 3,6-м километре трассы Гала-Пираллахи.

- Надземный переход на трассе Мардакян-Загульба (у «Хрустального завода») длиной 59,4 метра, высотой – 5,15 метра.

- Надземный навесной (безопорный) переход из металлоконструкций шириной 3 метра и высотой 5,5 метра на 13-м километре автотрассы Баку-Шамаха, у поселка Хокмали, возле круга.

- Уникальный надземный переход длиной 76 метров на улице Неаполя в Хатаинском районе Баку, выше Украинского круга. Он облегчит и сделает безопасным движение пешеходов от станции метро «Ахмедлы» к парку Гейдара Алиева и в обратном направлении.

- Надземный пешеходный переход на 39-м километре автотрассы Баку-Алят.

- Надземный переход в поселке Локбатан.

- Переход на проспекте Азадлыг, у магазина Baku Electronics.

- На Тбилисском проспекте в Насиминском районе Баку, у пересечения с улицей академика Гасана Алиева.

Пять из этих переходов, в том числе переход на Украинском кругу и на трассе Мардакян-Загульба (у «Хрустального завода»), планируется открыть в мае этого года.

Проектируются надземный переход на Зыхском шоссе; надземный пешеходный переход на 49-м километре автотрассы Баку-Алят, в поселке Гобустан Гарадагского района Баку; надземный пешеходный переход на 61-м километре автотрассы Баку-Алят; надземный пешеходный переход на пересечении улицы Юсифа Сафарова с проспектом Бабека (близ здания Главного управления полиции Баку); переход в «Белом городе» (Ağ Şəhər); надземный переход на проспекте Зии Буниятова, у здания профессионального технико-гуманитарного лицея №9.

Без сомнений, эти переходы не только обеспечат безопасность пешеходов, но и станут одними из украшений нашей столицы благодаря своему необычному дизайну.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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