Джейхун Байрамов о большой учебной нагрузке для учащихся начальных классов

Некоторые учебники, в частности для начальных классов, подготовлены таким образом, что на школьников ложится довольно большая еженедельная учебная нагрузка.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

Между тем он указал, что имеются и такие учебники, которые мало используются.

«Мы работаем над изданием учебников с различными сроками использования в зависимости от класса и учебной нагрузки, что может послужить сохранению учебников в хорошем состоянии», - сказал он, отметив, что в настоящее время предусматривается использование учебников в школах в течение 4 лет.

Он указал, что в ближайшее время данный вопрос будет согласован с соответствующими госструктурами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.