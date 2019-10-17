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Джейхун Байрамов рассказал о прекращении полномочий ряда директоров и обращении в правоохранительные органы

Сегодня в 15:02 ~ 1 минута на чтение 187
Джейхун Байрамов рассказал о прекращении полномочий ряда директоров и обращении в правоохранительные органы

Прекращены полномочия 6 заведующих районными отделами образования, 8 директоров школ и 6 заместителей директоров.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В правоохранительные органы направлены материалы по 7 фактам», - сказал он.

Дж.Байрамов отметил, что около 300 новых директоров школ назначены за последний год.

«В республике имеется 4500 школ, и поэтому появляются новые вакансии», - сказал он.

Министр напомнил, что в 2018-2019 учебном году к профильному обучению были привлечены около 47 тысяч учеников.

«С текущего года дан старт созданию классов с профессиональным уклоном и уже создано 20 классов», - сказал он.

В ходе пресс-конференции министр также отметил, что в школах не предусматривается преподавание религии.

«В средних школах преподается дисциплина «Познание мира», которая содержит информацию о различных религиях, их истории», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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