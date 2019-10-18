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Эль-Классико не будет! Матч «Барса» – «Реал» официально перенесен

Сегодня в 16:32 ~ 1 минута на чтение 170
Эль-Классико не будет! Матч «Барса» – «Реал» официально перенесен

Матч «Барселона» – «Реал», который должен был пройти 26 октября в рамках 10-го тура Ла Лиги, перенесен на более поздний срок.

Как сообщает 1news.az, комитет по проведению соревнований принял решение о переносе матча.

Клубы должны договориться о новой дате проведения матча до 10 утра понедельника, 21 октября. Если стороны не смогут прийти к соглашению, решение примет Комитет по проведению соревнований.

Королевская испанская федерация футбола выступала за проведение матча 18 декабря, Ла Лига предлагала назначить матч на 7 декабря.

Матч перенесли на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

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