Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал вновь выступят на «Евровидении» - ФОТО – ВИДЕО

~ 2 минуты на чтение 446

Победители международного песенного конкурса «Евровидение 2011» Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал приготовили неожиданный сюрприз для своих поклонников.

Из-за пандемии коронавируса на год был перенесен международный песенный конкурс «Евровидение», о чем более подробно читайте по ссылке – однако организаторы после официального заявления об отмене все-таки решили провести «Евровидение 2020» online и пройдет оно вне конкурса, все подробности здесь.

Внеконкурсное «Евровидение» пройдет под слоганом Europe Shine A Light»( Европа сияет светом) – за его эфиром можно будет наблюдать 16 мая в 23:00 по бакинскому времени на телеканале ITV.

Официальный сайт конкурса заявил о том, что предстоящее шоу будет таить в себе множество сюрпризов, и одним из них станет участие в нем победителей «Евровидения 2011» Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал, о чем свидетельствует кадр, представленный Э.Гасымовым в социальной сети Instagram, сопровожденный хештегом #shinealight.

Напомним, что победа Э.Гасымов и Н.Джамал на «Евровидении 2011» принесла Азербайджану право проведения международного конкурса в Баку, который прошел с огромным успехом в 2012 году.

Ранее сообщалось о том, что артисты, участвующие во внеконкурсном «Евровидении», выступят из своих стран в общем исполнении композиции «Love Shine A Light» из репертуара британской группы «Katrina And The Waves», победившей на «Евровидении 1997».

Участницей online шоу станет и представительница Азербайджана на «Евровидении 2020» певица Самира Эфенди – напомним, что из-за отмены конкурса оргкомитетом было решено, что С.Эфенди представит Азербайджан на «Евровидении -2021», о чем более подробно читайте здесь.

Количество просмотров клипа С.Эфенди на песню «Cleopatrа» за чуть более месяц с момента презентации составило более 4.100.000 и продолжает расти – отметим, что по правилам конкурса в 2021 году С.Эфенди исполнит новую песню, о которой станет известно не раньше осени 2020 года.

Читайте по теме:

Отменен конкурс «Евровидение-2020» - ВИДЕО

Азербайджан определился с представителем на конкурсе «Евровидение 2021» - ФОТО - ВИДЕО

Самира Эфенди и другие: Каким будет концерт, который заменит финал «Евровидения 2020» - ФОТО - ВИДЕО

Самира Эфенди: «Моя цель – победа на «Евровидении», и я уже победила» - ВИДЕО

Роттердам заявил о готовности провести «Евровидение-2021»

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @ thisiseldar