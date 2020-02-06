Эмиль Балаев объяснил решение покинуть «Тобол»

Голкипер сборной Азербайджана Эмиль Балаев на своей странице в социальной сети Instagram рассказал об уходе из «Тобола» (Казахстан), в котором он провел прошлый сезон.

«Несколько дней назад я официально покинул «Тобол», - пишет голкипер, - За прошлый год этот клуб и город стали мне очень близки. В «Тоболе» я сумел раскрыться, попал в список лучших вратарей казахстанской лиги. Самое главное, что я дебютировал за сборную страны именно в качестве футболиста «Тобола».

В этом году мне пришлось покинуть состав желто-зеленых. Еще в конце прошлого сезона я и не мог подумать, что больше не выйду на поле в футболке «Тобола». После назначения нового главного тренера очень многих интересовало мое футбольное будущее. А я в свою очередь, по определенным причинам, принял для себя решение уйти с команды и при таком раскладе я ничуть не жалею о нём. Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за понимание, за то, что вошли в моё положение и позволили уйти. Я благодарен болельщикам «Тобола», которые поддерживали меня с первого дня в команде и пишут мне до сих пор. Хочу сказать спасибо всем партнерам по команде и персоналу. Был рад работать с каждым из вас. О Костанае и костанайцах у меня будут только самые теплые воспоминания. Искренне спасибо за все!!!», - написал Эмиль Балаев.

Отметим, что в данный момент Эмиль Балаев находится в поисках нового клуба.

Теймур Максутов