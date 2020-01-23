Ереван решил заменить принцип «всех на всех» на «визит родственников»

Власти Армении вновь заговорили о «гуманитарных инициативах» в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

И в числе этих «гуманитарных шагов» глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал организацию взаимных визитов родственников пленных, содержащихся у обеих сторон, вместо того чтобы согласиться на предложение азербайджанской стороны произвести обмен пленными и задержанными лицами по принципу «всех на всех».

«Вопрос организации взаимных визитов родственников азербайджанцев, находящихся в Армении и Карабахе, а также армян, задержанных в Азербайджане, включен в повестку дня», - сказал, в частности, Мнацаканян в четверг, 23 января, в Ереване на пресс-конференции с нидерландским коллегой Стефом Блоком.

Глава МИД Армении считает, что подобный шаг может сыграть важную роль «в формировании мер доверия».

Отметим, что ранее Баку предложил Еревану произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лицами по принципу «всех на всех».

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана довела до сведения сопредседателей международной рабочей группы по поиску без вести пропавших, что Азербайджан готов к встрече, если основной темой обсуждений станет освобождение в кратчайшие сроки всех пленных, содержащихся у обеих сторон, по принципу «всех на всех».

Инициативу Баку поддержала Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об обмене пленными «всех на всех» как о способе установить атмосферу доверия в зонах конфликтов, будь то на Ближнем Востоке, в Нагорном Карабахе и т.д.

Однако Армения отказывалась. Министр обороны Армении, председатель комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших Давид Тоноян заявил в интервью армянским СМИ, что узнал о предложении Азербайджана об обмене пленными из прессы и не получал официального предложения об обмене от азербайджанской стороны.

В ответ Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана заявила, что 29 апреля 2016 года в своем письме Международному Комитету Красного Креста (МККК) предложила подготовить проект соглашения по немедленному освобождению всех пленных, содержащихся у обеих сторон.

Отметим, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов – находящийся с ними был убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Кроме того, в ночь на 16 марта 2019 года житель села Юхары Салахлы Газахского района Ибрагимов Эльвин Ариф оглу (1986 г.р.), заблудившись на пограничной с Ноемберянским районом Армении территории, перешел на противоположную сторону.

Согласно сообщению Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, 28 июня 2019 года Э.Ибрагимов был передан Азербайджану, задержанный 20 июня 2017 года на территории Газахского района гражданин Армении Карапетян Завен Аванесович (1974 г.р.) - Армении.

В Азербайджане сейчас находятся житель Тавушской области Карен Казарян и военнослужащий Араик Казарян, который в августе 2019 года заблудился и оказался на азербайджанской территории.

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