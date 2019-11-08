Friends: Дом, где проживали главные герои – ФОТО – ВИДЕО

«У вас нет телевизора? А к чему повернута вся ваша мебель?» (Джо, сериал «Друзья»).

Первый эпизод этого легендарного сериала вышел в эфир 22 сентября 1994 года. Дом, где проживали главные герои сериала «Друзья», располагается в Нью-Йорке по адресу: 90 Bedford Street, Манхэттен.

В этом доме 22 квартиры с одной спальней. Их площадь - от 55 до 65 метров. Здание окружено ночными клубами, ресторанами и магазинами, а рядом находится станция метро.

Сами съемки здесь не проводились - фасад дома на 90 Bedford Street был лишь прообразом жилища «Друзей». Окна квартиры и пожарная лестница появлялись почти в каждом эпизоде сериала, но актеры и близко не подходили к этому зданию. Почти весь сериал был отснят вне Нью-Йорка - в Калифорнии. Например, знаменитый фонтан из заставки «Друзей» находился на территории студии Warner Brothers.

Этот американский телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей, признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий «Эмми» и премию «Золотой глобус».

Подробнее о квартирах героев этого чудесного сериала и особенностях интерьера рассказал «КиноПоиск»:

И.Н.

