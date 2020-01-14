Генпрокуратура распространила сообщение о подростке, который якобы был убит

Генпрокуратура распространила официальное сообщение о подростке, якобы убитом в Абшероне.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по статье УК 124.1 и проведено следствие по факту того, что 19 июня 2019 года примерно в 21:00 вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района Кенан Мусаев получил травмы в результате падения с открытого балкона своей квартиры в поселке Мехдиабад Абшеронского района, и в тот же день примерно в 22:30 скончался в больнице.

Оперативно-следственной группой было установлено, что 19 июня 2019 года примерно в 19 часов К.Мусаев был вместе с братом Сарваном Мусаевым в своей квартире, примерно в 20:25 С.Мусаев вышел из дома и поехал вместе с их зятем в Наримановский район, в 20:58 К.Мусаев поговорил по телефону 36 секунд со своей сестрой Наилей Гулузаде, в 21:04 упал на землю с открытого балкона квартиры. В сопровождении окруживших его людей в 21:14 он был доставлен на автомобиле своего соседа Фамиля Алескерова в больницу.

С целью установления причин смерти К.Мусаева и уточнения других важных для дела фактов была назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен дополнительный осмотр квартиры, выполнены другие необходимые следственные действия.

В ходе экспертизы мобильного телефона К.Мусаева не было обнаружено никакой информации, представляющей важность для дела, однако изучение информации с его мобильного телефона продолжается.

Подозрения и предположения отца покойного – Эльшана Мусаева об умышленном убийстве его сына на данный момент не подтвердились.

Э.Мусаев и члены его семьи, будучи недовольными ходом предварительного следствия, которое велось в Абшеронской районной прокуратуре, неоднократно были приняты и выслушаны в Следственном управлении, им разъясняли, что оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются, данному происшествию будет дана объективная оценка.

Несмотря на это, 21 сентября генеральный прокурор Азербайджанской Республики при участии его первого заместителя Рамиля Усубова принял в административном здании Генпрокуратуры Э.Мусаева, Ясаман Мусаеву и Гаджар Алиеву. Однако через несколько часов после приема Я.Мусаева и другие, собравшись перед административным зданием Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, подняли шум, требуя задержать виновных в кратчайшее время.

Кроме того, 23 сентября Я.Мусаева и около 10 человек ее родственников вновь собрались перед административным зданием Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, подняли шум и тем самым выразили недовольство ходом следствия по данному уголовному делу. Это повторилось и 14 января 2020 года.

Генпрокуратура Азербайджанской Республики расценивает такое поведение указанных лиц как попытку оказать давление на следствие.

1news.az