Главный арбитр матча Венгрия – Азербайджан принес извинения за свою ошибку – ВИДЕО

Главный арбитр матча Венгрия – Азербайджан Деннис Хиглер принес свои извинения Николе Юрчевичу за ошибку, лишившую нашу команду одного очка в матче отбора.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал журналист ITV Кянан Хакимов, который находится вместе со сборной в Венгрии.

Напомним, что на 93-ей минуте матча Бахлул Мустафазаде забил чистый гол в ворота венгров, но главный арбитр матча Деннис Хиглер ошибочно не засчитал его.

Бригаде арбитров из Голландии показалось, что Бахлул сыграл рукой, но многочисленные повторы показали, что защитник сборной Азербайджана сыграл в рамках правил, и мяч ему попал в живот.

К сожалению, система VAR пока не используется в квалификационных матчах. В итоге, сборная Азербайджана лишилась одного очка.

Таким образом, сборная Азербайджана потерпела поражение (0:1).

Теймур Максутов