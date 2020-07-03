Главный директор по розничным продажам Kapital Bank Рамиль Имамов: «Наша цель в расширении ипотечного кредитования – удовлетворить потребности людей в жилье» 

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В последнее время коммерческие банки проводят активную деятельность в сфере ипотечного кредитования.

Наряду с кредитами, выдаваемыми Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, банки предоставляют внутренние ипотечные продукты за счет собственных средств. Kapital Bank, являясь одним из крупнейших финансовых учреждений страны и имея крупный кредитный портфель, также предлагает своим клиентам ипотечные кредиты на выгодных условиях. Мы взяли интервью у главного директора по розничным продажам Kapital Bank Рамиля Имамова для получения информации о новшествах на отечественном рынке ипотечного кредитования.

Г-н Имамов, с недавних пор Kapital Bank начал уделять особое внимание выдаче ипотечных кредитов. Расскажите немного о новшествах в этом направлении. Что говорят статистические данные?

Выдача ипотечных кредитов для удовлетворения жилищных потребностей граждан и оказания помощи тем, кто хочет приобрести новое жилье, является одной из важнейших составляющих деятельности Kapital Bank. В связи с этим в банке начался процесс расширения охвата ипотечного кредитования, являющегося составной частью сферы ритейл-кредитования. Так, с целью удовлетворения жилищных требований населения увеличен объем кредитов, финансируемых государством, а также начата выдача кредитов за счет собственных средств банка. Если посмотреть на статистические показатели, то мы увидим, что в настоящее время портфель ипотечных кредитов Kapital Bank вырос и достиг уровня 200 миллионов манатов. Одним из будущих приоритетов банка является не только сохранение текущего портфеля, но и дальнейшее его увеличение.

Какие виды ипотечных продуктов предлагает Kapital Bank?

Kapital Bank в текущем году активно участвовал в выдаче обычных и льготных ипотечных кредитов по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Размещение кредитов, выдаваемых за счет фонда, выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В дальнейшем мы планируем еще больше увеличить объем кредитов, выдаваемых нашим банком по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Также Kapital Bank активно участвует в государственном проекте по кредитованию квартир, которые предлагает Государственное агентство жилищного строительства (MIDA). Общая сумма оформленных кредитов по проекту MIDA в прошлом году составила 3 миллиона манатов. Наш кредитный портфель по этому виду ипотеки в общей сложности достиг 6 миллионов манатов. В текущем году мы также намерены осуществлять кредитование квартир по новым проектам Государственного агентства жилищного строительства и будем обеспечивать оперативное рассмотрение обращений граждан. В связи с этим на официальном сайте Kapital Bank ( www.kapitalbank.az/loans ), а также в нашей филиальной сети, охватывающей всю страну, созданы условия для приема заявок граждан.

Кроме того, для удовлетворения растущих потребностей клиентов в жилье, наряду с государственными проектами, Kapital Bank предлагает 2 новых вида внутренних ипотечных продуктов за счет собственных средств. Наша цель в расширении ипотечного кредитования – удовлетворить потребности людей в жилье.

Ипотечное кредитование охватывает только город Баку?

С мая текущего года в целях улучшения жилищных условий и обеспечения жильем населения началась выдача социальной ипотеки на льготных условиях в различных регионах страны. Данный вид ипотечного продукта в основном предназначен для молодых семей и малообеспеченных слоев населения. Чуть более чем 1 месяц этим продуктом уже воспользовались 22 гражданина, объем кредитов, выданных этим лицам, составил 500 тысяч манатов. По этому продукту предусмотрено предоставление кредитов на общую сумму 10 миллионов манатов, заявки принимаются регулярно.

Параллельно этому Kapital Bank дал старт и реализации нового вида внутреннего ипотечного кредита на территории Баку, Абшерона и Сумгайыта. Клиентам предоставлена возможность воспользоваться ипотекой в размере до 500 тысяч манатов сроком на 10 лет. К радости клиентов, хочу отметить, что в настоящее время мы предлагаем 3-месячную скидку на ставку по соответствующему продукту. Так, в рамках акции заемщики могут воспользоваться внутренним ипотечным кредитом с годовой процентной ставкой от 10%. Данная кампания продлится до 30 сентября 2020 года. Кроме того, следует отметить, что по этому продукту планируется сотрудничество с рядом жилищно-строительных кооперативов. Таким образом наш банк окажет поддержку и субъектам бизнеса, работающим в строительном секторе.

По каким каналам следует обращаться в Kapital Bank желающим воспользоваться ипотечным кредитом?

С целью удовлетворения растущего спроса на ипотечное кредитование и оперативного обслуживания клиентов Kapital Bank увеличил количество точек выдачи ипотечных кредитов, обслуживая клиентов в 52 филиалах в регионах, 1 в Нахчыванской Автономной Республике, 2 в городе Баку и в общей сложности в 55 филиалах по всей стране. Планируется дальнейшее увеличение этого числа для удовлетворения дополнительных потребностей, которые могут возникнуть в будущем. Кроме того, оперативный прием, обработка и реагирование на заявки клиентов по ипотечному кредиту наряду с филиалами осуществляются через различные онлайн-каналы – WhatsApp номер (+99451) 250 99 99, короткий номер 8196, Информационный центр 196, а также через официальный сайт банка ( www.kapitalbank.az/loans ).

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