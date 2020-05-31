Главный инфекционист Азербайджана предложил снизить цены на медицинские маски 

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Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев обратился в соответствующие структуры с просьбой снизить цены на медицинские маски, ношение которых обязательно в закрытых помещениях и местах массового скопления людей, согласно требованиям особого карантинного режима.

Как сообщает 1news.az, в эфире телеканала AzTV он сказал, что некоторые люди не пользуются масками, потому что им не хватает денег.

«Каждый должен менять маски как минимум пять раз в день. Но это, естественно, влияет на финансовое положение граждан, поэтому я и призвал снизить цены на маски.

Кроме того, считаю, что важно не только и не столько повышение штрафов за отсутствие маски, но и контроль над тем, чтобы все соблюдали правила карантина. Например, в маркетах это должны контролировать специальные сотрудники, которые будут требовать от покупателей находиться в магазине в масках», - подчеркнул врач.

Тимур Рзаев