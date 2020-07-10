Госсовет Турции огласил решение по статусу Айя-Софии

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Государственный совет Турции 10 июля отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе Айя-Софии - легендарного историко-культурного памятника в Стамбуле.

Айя-София вновь будет использоваться в качестве мечети, сообщает Anadolu. Таким образом, спустя 86 лет Айя-София сменила статус с музея на мечеть. По турецкому законодательству, решение турецкого Госсовета должно вступить в силу в течение 30 дней.

Весной прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности пересмотра статуса Айя-Софии.

Строительство собора Святой Софии началось в 532 году, а освещение состоялось 27 декабря 537 года. Собор в течение 916 лет считался самым большим храмом в мире, а после завоевания города в 1453 году седьмым султаном Мехметом II стал главной мечетью Османской империи.

Решением правительства Турции от 24 ноября 1934 года, эта достопримечательность Стамбула получила статус музея. В 1985 году Айя-София была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ф.Багирова