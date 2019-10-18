Грандиозный показ Emporio Armani в Баку: а у вас уже есть пригласительный?

Шесть дней – столько осталось до показа зимней коллекции Emporio Armani в Баку, total look-и для которого будет составлять специально приглашенный стилист бренда.

Что будет в моде этой зимой, как видит тренды культовый итальянский дизайнер, и как лучше сочетать все то, что он с любовью создал для нас – все это мы узнаем 24 октября в бутике бренда на самом ярком показе этого сезона.

Но на этом удовольствия не закончатся. На мероприятии можно будет познакомиться и пообщаться со стилистом Armani, а главное – записаться к нему на прием на следующий день: 25 октября стилист будет проводить частные консультации в магазине и лично подбирать образы и комплекты для покупателей.

Emporio Armani – самая популярная из всех линеек Армани, которая является олицетворением настоящего итальянского стиля и шика. Созданный для молодых городских жителей 25-35 лет, сегодня бренд привлекает мужчин и женщин почти всех возрастов, которые хотят одеваться стильно, ярко, выразительно – одним словом, по-итальянски.

Каждая модель последней коллекции сама по себе – произведение искусства, которое, отвечая последним трендам, при этом является тем предметом одежды, с которым вы не захотите расставаться и через десять лет, надевая снова и снова, и продолжая ловить восхищенные взгляды. Тут и пуховики с роскошной вышивкой и контрастной подкладкой, и шелковые платья, струящиеся по фигуре, и костюмы, которые, сохраняя деловой тон, при этом подчеркивают вашу женственность и изящество, и сатиновые пальто, которые вы не захотите снять даже в помещении.

Тел: +99450 250 3797

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