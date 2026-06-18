Николай Цискаридзе рассказал, почему «Легенда о любви» занимает особое место в его карьере - ВИДЕО

Российский артист балета и педагог, премьер балета Большого театра в 1992-2013 годах, народный артист РФ Николай Цискаридзе назвал балет «Легенда о любви» выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова одним из самых любимых спектаклей.

Произошло это в рамках его интервью российской журналистке Надежде Стрелец, в ходе которого, отвечая на вопрос о том, корректно ли делать выводы о том или ином спектакле по снятым зрителями reels, Н.Цискаридзе заявил следующее:

«Что касается балета, то по reels очень легко делать всякое мнение. Балет «Легенда о любви» один из самых-самых сложных. Это один из моих любимейших спектаклей. Я был главным исполнителем этого спектакля много лет. Тяжелейшая работа, готовил этот балет три года. И вот я станцевал и мне записали спектакль. Не целиком балет, а свои куски, и у меня получилось 7 минут. У меня было такое разочарование… Я готовился так долго, так долго мечтал, а всего лишь семь минут. Потом каждую свою роль балетную начинал измерять так…».

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