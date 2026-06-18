В Азербайджане пройдёт Неделя тюркского мира, посвящённая 100-летию Первого тюркологического съезда.

С 29 июня по 3 июля в Азербайджане состоится Неделя тюркского мира, посвящённая 100-летию Первого тюркологического съезда, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.

Серия мероприятий, посвящённых науке и культуре, будет организована в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 22 октября 2025 года «О проведении 100-летнего юбилея Первого тюркологического съезда».

Неделя тюркского мира пройдёт при совместной организации министерства культуры, Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), министерства науки и образования Азербайджана, а также при партнёрстве Организации тюркских государств, Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY), Бакинского государственного университета, Тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия.

Главным событием недели станет международный конгресс на тему «Первый тюркологический съезд: научное и культурное наследие столетия». Официальное открытие конгресса состоится 29 июня в Центре Гейдара Алиева. В мероприятии примут участие 80 известных учёных-тюркологов из различных научных центров 20 стран, включая тюркские республики, а также представители международных тюркских организаций. В рамках церемонии открытия будут представлены интерактивная выставка, посвящённая съезду, и короткометражный фильм.

Также 29 июня в Центре Гейдара Алиева по инициативе Бакинского государственного университета состоится международная конференция на тему «Преподавание тюркских языков, литератур и историй в контексте современных вызовов».

30 июня в здании Президиума НАНА пройдут панельные дискуссии на тему «Исторические нарративы и идеологические подходы в тюркской истории». В этот же день в Приморском национальном парке состоится концертная программа.

1 июля для участников конгресса будет организована поездка в Карабахский регион. В рамках визита, который охватит города Агдам, Шуша и Ханкенди, участники ознакомятся с историко-культурными памятниками региона. В этот же день в Агдамском центре мугама состоится показ спектакля «Иблис», поставленного по одноимённой пьесе выдающегося азербайджанского поэта-драматурга Гусейна Джавида.

2 июля в Карабахском университете состоится панельная дискуссия на тему «Культурное и научное наследие Первого Тюркологического съезда». По итогам обсуждений планируется принятие итогового документа, отражающего результаты пленарных и панельных сессий в рамках «Недели Тюркского мира» и определяющего приоритетные направления, стратегические задачи и перспективы общего сотрудничества в области тюркологии на предстоящее столетие.

В этот же день в Баку в Национальном музее истории Азербайджана будет открыта юбилейная выставка, а в Национальной библиотеке Азербайджана состоятся конференция Союза национальных библиотек тюркского мира и презентация новых изданий.

В заключительный день Недели тюркского мира - 3 июля - в Азербайджанском национальном музее искусств пройдут научный семинар и выставка на тему «Али бек Гусейнзаде: великий мыслитель и художник». Завершится программа недели показом фильма в киноцентре «Низами».

«Неделя тюркского мира станет значимой платформой для изучения, сохранения и популяризации общего культурного наследия тюркских народов в контексте глобальных тенденций, обозначенных в Концепции «Азербайджанская культура - 2040» - отмечают в министерстве культуры.