Гражданам рекомендовано с 5 июля указывать данные своих автомобилей при получении СМС-разрешения

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В настоящее время граждане получают СМС-разрешение при выходе лишь для себя.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Он отметил, что идет работа по включению данных автомобиля в СМС-разрешение. С 5 июля гражданам рекомендуется указывать и данные своих машин при получении разрешения посредством СМС.

«При получении СМС-разрешения вместе с серией и номером удостоверения личности необходимо будет отправить серию и номер автомобиля и получить разрешение на пользование им», - сказал он, отметив, что в связи с этим уже готовятся нормативно-правовые акты.

Ульви Мехтиев указал, что готовится новый законопроект в связи с включением государственных номерных знаков в систему разрешений СМС и применением административных санкций посредством камеры видеонаблюдения.

«Если Милли Меджлис примет изменение в законодательство, оно вступит в силу.», - сказал он.

По его словам, до утверждения законопроекта штрафы не будут применяться.

Эльшан Рустамов