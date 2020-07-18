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Хикмет Гаджиев о том, почему осталось в силе решение о закрытии Бакметрополитена - ВИДЕО 

Сегодня в 16:34 ~ 1 минута на чтение 533
Хикмет Гаджиев о том, почему осталось в силе решение о закрытии Бакметрополитена - ВИДЕО 
Принято решение о том, что до 5 мая Бакинский метрополитен не будет работать в связи с особым карантинным режимом. 
 
Как сообщает 1news.az, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая в программе Hədəf телеканала АзТВ, назвал причину приостановки работы метро.  
 
По его словам, закрытие метро связано с тем, что Бакметрополитен является замкнутым пространством. 
 
«Его система вентиляции централизована и связана между собой. Если вирус попадет в систему вентиляции, то он сможет заразить всю систему. Не только в Азербайджане, но и в других странах в ходе борьбы с коронавирусом ограничения по общественному транспорту в первую очередь применяются к метрополитену», - подчеркнул Х.Гаджиев. 
 
Тимур Рзаев
 

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