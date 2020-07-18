Хикмет Гаджиев о том, почему осталось в силе решение о закрытии Бакметрополитена - ВИДЕО 

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Принято решение о том, что до 5 мая Бакинский метрополитен не будет работать в связи с особым карантинным режимом.

Как сообщает 1news.az, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая в программе Hədəf телеканала АзТВ, назвал причину приостановки работы метро.

По его словам, закрытие метро связано с тем, что Бакметрополитен является замкнутым пространством.

«Его система вентиляции централизована и связана между собой. Если вирус попадет в систему вентиляции, то он сможет заразить всю систему. Не только в Азербайджане, но и в других странах в ходе борьбы с коронавирусом ограничения по общественному транспорту в первую очередь применяются к метрополитену», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Тимур Рзаев