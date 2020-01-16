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Хикмет Гаджиев: Приветствуем позицию Европарламента по поддержке территориальной целостности Азербайджана

Сегодня в 13:46 ~ 1 минута на чтение 119
Хикмет Гаджиев: Приветствуем позицию Европарламента по поддержке территориальной целостности Азербайджана

«Мы приветствуем позицию Европарламента по признанию территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя журналистам принятие Европарламентом документа о признании территориальной целостности стран «Восточного партнерства».

«В документах по итогам саммита Программы ЕС «Восточное партнерство» и подготовленном ЕС и Азербайджаном документе о «Приоритетах партнерства» говорится об однозначной поддержке территориальной целостности Азербайджана», - сказал он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что резолюция «Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности», где отражена позиция Европейского Союза в отношении территориальной целостности стран «Восточного партнерства», в частности, Азербайджана, является продолжением той позиции.

1news.az

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