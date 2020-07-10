Хикмет Гаджиев: В борьбе с пандемией ряд стран обращаются к опыту Азербайджана

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В борьбе с пандемией коронавируса ряд стран обращаются к опыту Азербайджана, заявил помощник Президента Азербайджана - начальник отдела Администрации Президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров страны.

«Страны, где был смягчен карантинный режим, с ростом инфицирования, вновь были вынуждены ужесточить его. Эти страны обращаются к опыту Азербайджана», - сказал он.

Хикмет Гаджиев отметил, что, хотя в Азербайджане в показателях по коронавирусной инфекции наблюдается определенная стабильность, «это не может нас полностью удовлетворить». Он выразил признательность гражданам за понимание, терпение и поддержку усилий государства в борьбе с пандемией.

Коснувшись вопроса эвакуации азербайджанских граждан из-за рубежа, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что между Азербайджаном и несколькими странами достигнута договоренность о задействовании специальных чартерных рейсов. В частности, по его словам, обеспечивается возвращение наших граждан из Турции, России. На следующей неделе планируется доставить на родину 250 азербайджанских граждан из Дагестана, а также из Ирана и Турции - через грузино-азербайджанскую границу. Также будет организована эвакуация граждан Азербайджана из Берлина, Лондона, Москвы, Дохи, Будапешта.

Хикмет Гаджиев также отметил наличие случаев заражения среди сотрудников посольств Азербайджана за рубежом, и членов их семей, например, в Мексике и Молдове. Вместе с тем, дипмиссии продолжают свою работу.

Ф.Багирова