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IDEA проведет экологический Conversation Club на английском языке

Сегодня в 13:00 ~ 1 минута на чтение 310
IDEA проведет экологический Conversation Club на английском языке

Общественное объединение IDEA проведет класс разговорного английского языка, который будет посвящен экологии.

Как сообщают организаторы, участники смогут обсудить волнующие их вопросы, касающиеся окружающей среды, а также улучшить свои навыки разговорного английского.

Встреча состоится в пятницу, 25 октября, в 16.00 в Ресурсном центре организации IDEA.

Участие в классе бесплатное. Желающие могут зарегистрироваться по ссылке или по телефону (012) 497 63 16.  

Общественное объединение IDEA (Международный диалог для действий в защиту окружающей среды) инициировано в июле 2011 года вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой и объединяет молодежь со всего мира с целью просвещения в сфере защиты окружающей среды.

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Елена Остапенко, Э.Т.

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