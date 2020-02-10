Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция демонстрируют солидарность в борьбе с COVID-19

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Уважаемый господин Президент!

Дорогой Брат!

Благодарю Вас за Ваше письмо от 5 июля 2020 года.

Я, в свою очередь, выражаю глубокие соболезнования семьям и близким тех, кто потерял жизнь из-за нового вида коронавирусной болезни в братской Турции, желаю выздоровления инфицированным.

В борьбе с пандемией коронавируса, с которой сталкивается человечество, высоко ценится деятельность правительства под Вашим руководством на национальном и международном уровнях.

Азербайджан и Турция, как и во всех сферах, и в борьбе с COVID-19 демонстрируют солидарность на основе лозунга «Одна нация, два государства». Уверен, что совместными усилиями мы справимся с бедой коронавируса.

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам глубокую признательность за гуманитарную помощь, направленную братской Турецкой Республикой. Это очередной наглядный пример братских и дружественных отношений между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому турецкому народу - благополучия и спокойствия», - говорится в письме главы Азербайджанского государства.

С.Агаева