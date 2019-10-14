Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия по дальнейшему углублению сотрудничества тюркоязычных государств

Армения, около 30 лет грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает оккупационную политику против Азербайджана.

На оккупированных территориях осуществлена политика этнической чистки, и более 1 миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 15 октября в Баку.

«На этих территориях разрушено и уничтожено историко-культурное наследие азербайджанского народа - исламские памятники и наши мечети», - констатировал глава государства, сообщает 1news.az.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Армения старается наладить тесное сотрудничество с мусульманскими странами: «Но Армения, разрушающая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран». Глава Азербайджана подчеркнул, что этот вандализм, совершенный против нашей религии, демонстрирует исламофобскую сущность Армении.

Президент Ильхам Алиев заявил, что четыре резолюции в связи с нагорно-карабахским конфликтом, принятые Советом безопасности ООН, однозначно требуют безоговорочного и полного вывода оккупационных войск с азербайджанских земель: «В то же время похожие решения и резолюции приняли Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация Исламского Сотрудничества, НАТО, Европейский парламент, Совет Европы и другие организации. Армения игнорирует требования этих решений и резолюций, уклоняется от выполнения своих международных правовых обязательств».

«Нагорный Карабах – историческая и исконная земля Азербайджана, неотъемлемая часть Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован в соответствии с нормами и принципами международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что и в итоговых декларациях саммитов Совета сотрудничества тюркоязычных государств неизменно выражается поддержка территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности границ государств.

Отметив, что Азербайджан сегодня принимает на себя председательство в Тюркском Совете, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в этот период страна продолжит усилия в направлении дальнейшего углубления сотрудничества между тюркоязычными государствами, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

Э.Рустамов