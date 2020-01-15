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Ильхам Алиев: Мы просили Мехрибан ханум, и она нам готовила, угощала - ФОТО

Сегодня в 09:57 ~ 4 минуты на чтение 911
Ильхам Алиев: Мы просили Мехрибан ханум, и она нам готовила, угощала - ФОТО

Хошбахт Юсифзаде – живой символ нефтегазовой промышленности Азербайджана.

Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии по случаю 90-летнего юбилея выдающегося ученого-нефтяника и геолога, первого вице-президента SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде.

«Вы и в советское время, и в период независимости выполнили большую работу во имя развития Азербайджана, внесли большой вклад. В развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана и в советское время, и в годы независимости есть ваша большая роль», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Глава государства констатировал, что Хошбахт Юсифзаде непосредственно участвовал в разведке более 20 нефтегазовых месторождений, во многих случаях руководил разведочными работами. Особое место среди этих месторождений занимают «Азери», «Чираг» и «Гюнешли». Это – крупнейшее нефтяное месторождение на Каспии, без которого невозможно представить развитие сегодняшнего Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что его с Хошбахтом Юсифзаде связывают 25-летние дружеские отношения.

Глава государства вспомнил последний этап переговорного процесса по разработке «Контракта века» летом 1994 года. «Мы более месяца провели в американском городе Хьюстон. Переговоры проходили очень напряженно, имелся ряд проблем. Обе стороны желали для себя наиболее приемлемых условий. Считаю, что в конечном итоге, мы пришли к очень приемлемому компромиссу и добились наилучших условий для Азербайджана. Эти условия отражены в сегодняшнем долевом распределении. Сегодня 75-80% прибыльной нефти получает Азербайджан. Это несмотря на то, что Азербайджан не вложил средств в разработку месторождения. В то время мы добавили в контракт такой пункт, что по прошествии времени не менее 90% работающих там людей должны быть гражданами Азербайджана, и добились этого. А это означает подготовку кадров. Сегодня кадры, прошедшие хорошую подготовку, работают в разных странах, работают у нас. Поэтому тот незабываемый хьюстонский этап, конечно же, был очень важен. Потому что не прошло и месяца после нашего возвращения, как был подписан контракт, и таким образом открылась новая страница нашего развития.

Тогда мы были как одна семья. Помните, мы жили в отеле «Apart», и там была кухня. Мы, мягко говоря, устали от еды в отеле. Поэтому просили Мехрибан ханум, она готовила нам еду, угощала. Это незабываемые дни, и мы всегда вспоминаем эти дни», - сказал глава Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также вспомнил, как они вместе с Хошбахтом Юсифзаде работали в Государственной нефтяной компании: «У нас была одна приемная на двоих, и мы каждый день встречались. Я многому научился у Хошбахт муаллима. Еще во время моей работы в Нефтяной компании и в дальнейшем я видел, насколько знающий человек Хошбахт муаллим. Также хочу сказать, что великий лидер Гейдар Алиев очень доверял Хошбахту Юсифзаде, его слову. То есть его слово считалось абсолютной истиной, и во многих случаях это подтверждалось».

«Каждый раз, когда бурится новая разведочная скважина, или когда в какой-то скважине хороший дебит, первым мне об этом сообщает Хошбахт муаллим. Поэтому, когда он мне звонит, я знаю, что он порадует меня хорошим известием», - подчеркнул глава государства.

Выступая на церемонии, Хошбахт Юсифзаде поблагодарил главу государства за высокую оценку его деятельности. Он подчеркнул значение нефтяной стратегии великого лидера Гейдара Алиева, рассказал о работе, проделанной Президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении.

Затем было зачитано Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о награждении Хошбахта Юсифзаде орденом «Гейдар Алиев».

Президент Ильхам Алиев вручил орден Хошбахту Юсифзаде.

Глава государства отметил, что поручает Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству присвоить новому кораблю Пароходства имя Хошбахта Юсифзаде.

1news.az

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