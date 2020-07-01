Ильхам Алиев о поддержке туристической отрасли

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«В пандемический период мы оказали материальную поддержку людям, которые работают в отрасли, потому что они остались практически без работы. Эта поддержка будет оказана до тех пор, пока отрасль не начнет восстанавливаться».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в ходе видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.

«Туристическая отрасль одна из наиболее пострадавших в условиях пандемии. Мы это наблюдаем и в Азербайджане, и, конечно, во всем мире. Поэтому, естественно, на ваши плечи ложится дополнительная нагрузка. Потому что, во-первых, в период пандемии, естественно, турпоток очень снижен, но и в постпандемический период восстановление отрасли, конечно, будет сопряжено с определенными ограничениями», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане за последнее время наблюдался значительный рост туристов, прибывших в нашу страну.

«В прошлом году зарегистрирован рекордный показатель - более 3-х миллионов иностранных граждан посетили Азербайджан. В процентном соотношении турпоток вырос примерно на 15 процентов. Если учесть, что в последние 4-5 лет рост был от 10 до 24 процентов ежегодно, то можно представить, что эта отрасль получила очень широкий размах. Рады, что и частный сектор активно инвестирует, и государственная поддержка оказывается. В пандемический период мы оказали материальную поддержку людям, которые работают в отрасли, потому что они остались практически без работы. Эта поддержка будет оказана до тех пор, пока отрасль не начнет восстанавливаться», - отметил Президент Ильхам Алиев.

С.Агаева