Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем

~ 1 минута на чтение 35

6 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Пресс-службу Президента АР.

Глава государства поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, новых успехов в деятельности во имя развития Казахстана.

Отметив исключительную роль Нурсултана Назарбаева в создании независимой Республики Казахстан, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что именно благодаря его неустанным усилиям Казахстан прошел большой путь развития, достигнуты большие успехи в обеспечении благосостояния народа и укреплении общественно-политической стабильности.

Глава государства отметил, что существующие дружественные отношения между общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым и Нурсултаном Назарбаевым сыграли важную роль в установлении двусторонних связей. В то же время Президент Ильхам Алиев высоко оценил вклад Нурсултана Назарбаева в дело расширения сотрудничества между тюркоязычными государствами.

Нурсултан Назарбаев выразил признательность Президенту Азербайджана за оказанное внимание, поздравления и добрые слова.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии азербайджано-казахстанских дружественных отношений во всех сферах.

С.Агаева