Англия вырвала победу у ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Англии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, одержав волевую победу над ДР Конго.

Матч 1/16 финала прошел на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и завершился со счетом 2:1 в пользу англичан.

Сборная ДР Конго открыла счет уже на 7-й минуте — отличился Брайан Сипенга, отправив мяч в ближний угол ворот. Англичане смогли отыграться на 75-й минуте благодаря точному удару головой Гарри Кейна, а на 86-й минуте он же оформил дубль и принес своей команде победу.

Команда Томаса Тухеля продолжит выступление на турнире. В 1/8 финала Англия встретится со сборной Мексики, тогда как ДР Конго завершила участие в чемпионате мира.