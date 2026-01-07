Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 2295 человек

Число жертв в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2295 человек.

Об этом 1 июля сообщил спикер национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

«Число погибших достигло 2295», — привело слова парламентария на свой странице в соцсети X издание Al Arabiya.

По данным спикера нацассамблеи Венесуэлы, количество пострадавших в ходе стихийного бедствия превысило 11,2 тыс. человек.

Землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня. Эпицентр был расположен в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе. Магнитуда природного катаклизма достигла 7,5. Землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.