Хикмет Гаджиев: Партнерство между Азербайджаном и ЕС выходит за рамки горизонта
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что партнерство между Азербайджаном и Европейским союзом выходит за рамки горизонта.
Oб этом он написал в социальной сети X.
«Партнерство Азербайджан-ЕС - взгляд за горизонт», - написал он.
Свою публикацию он сопроводил фотографией президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Azerbaijan- EU partnership - looking beyond horizons #EU @presidentaz @vonderleyen pic.twitter.com/3XTTR9dvrJ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 1, 2026
262