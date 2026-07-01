Фон дер Ляйен: Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Азербайджан для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности

Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Ваша, для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности.

Oб этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Она отметила, что Азербайджан умело сочетает свое стратегическое географическое положение с растущим экономическим, политическим и региональным влиянием. «Именно поэтому мы предлагаем запустить Партнерство по транспортной связности между ЕС и Азербайджаном», - подчеркнула президент Европейской комиссии.