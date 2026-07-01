Азербайджанские дзюдоисты завоевали на чемпионате Европы 10 медалей

Сборная Азербайджана завершила личные соревнования проходившего в Испании чемпионата Европы по дзюдо среди юношей и девушек с 10 медалями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в третий соревновательный день континентального первенства еще 3 азербайджанских мастеров татами поднялись на пьедестал почета. Омар Ахундов (90 килограммов) уступил в финале литовскому спортсмену Таюсу Бабайченко и удостоился серебряной медали. А Айхан Гасанли и Ягуб Мамедов, выступавшие в весовой категории до 81 кг, завершили соревнования с «бронзой».

Ранее Захра Гулиева (40 кг) и Нихад Агаев (50 кг) завоевали золотые, Фарид Рзазаде (50 кг) и Садиг Мамедов (73 кг) — серебряные, а Ибрагим Талыбов (55 кг), Кёнуль Эйвазлы (48 кг) и Илькин Гараев (66 кг) — бронзовые награды.

Отметим, что завтра, в заключительный день турнира, состоятся смешанные командные соревнования. Сборная Азербайджана в 1/8 финала встретится с дзюдоистами Чехии.