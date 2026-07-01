В Баку отмечен День независимости США - ФОТО

1 июля в Баку состоялось мероприятие по случаю 250-й годовщины провозглашения независимости США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном посольством США в нашей стране, сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и США.

Временный поверенный в делах посольства Эми Карлон сказала, что на протяжении 250 лет США формировались на принципах свободы, инноваций, предпринимательства и развития. Эти ценности нашли свое отражение в экономике, научных достижениях, культуре и технологическом прогрессе страны.

Отметив, что мир требует политического мужества и дальновидного лидерства, она указала, что на историческом Саммите мира, прошедшем 8 августа 2025 года в Вашингтоне с участием Президента Дональда Трампа, Азербайджан и Армения после длившегося десятилетиями конфликта открыли новую страницу и взяли на себя обязательство строить будущее не на конфронтации, а на связях, сотрудничестве и процветании. Возможности, созданные этим миром, уже очевидны. В рамках «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), а также Стратегического партнерства США-Азербайджан осуществляется совместная деятельность по превращению Южного Кавказа в интегрированный регион, соединяющий Восток и Запад, расширяющий торговлю, укрепляющий энергетическую безопасность и создающий новые возможности для экономического развития.

По ее словам, подписанная в феврале Президентом Ильхамом Алиевым и Вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Хартия о стратегическом партнерстве опирается на три основных направления - региональную взаимосвязанность, экономические инвестиции и инновации, а также сотрудничество в сфере безопасности.

«От «Контракта века» до Южного газового коридора правительство и компании США поддерживали развитие Азербайджана как важной энергетической страны. В настоящее время мы работаем над новыми инвестициями в сфере энергетики, искусственного интеллекта, дата-центров и других передовых технологий. В прошлом месяце в рамках Бакинской энергетической недели и Экономического диалога США-Азербайджан американские компании подписали со своими азербайджанскими партнерами соглашения в сфере передовых материалов, искусственного интеллекта, облачных технологий и других новых технологий на сумму более 8 млрд долларов США. Эти инвестиции и сотрудничество в сфере безопасности внесут вклад в устойчивый мир в регионе. США являются одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана. США поддерживали инвестиции, диалог и дипломатические усилия во имя мира в Азербайджане. Мы намерены продолжать это сотрудничество и в будущем», - отметила дипломат.

Поздравив американский народ с Днем независимости от имени Правительства Азербайджана, заместитель премьер-министра Самир Шарифов сказал, что Азербайджан после установления дипломатических отношений с США 34 года назад всегда придавал важное значение развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, а также связей в других сферах, представляющих взаимный интерес, и прилагал в этом направлении соответствующие усилия. По его словам, наглядным примером тому является участие Азербайджана в созданной по инициативе США Глобальной коалиции против международного терроризма, а также вклад, вносимый в обеспечение глобальной энергетической безопасности.

По его словам, сегодня азербайджано-американские отношения развиваются по восходящей динамике. Визит Президента Ильхама Алиева в США в августе прошлого года по приглашению Президента США Дональда Трампа заложил основу нового этапа в двусторонних отношениях.

Заместитель премьер-министра заявил, что азербайджанская сторона высоко ценит поддержку и посреднические усилия, оказанные в рамках этого визита Президентом США Дональдом Трампом в вопросе парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, подписания соглашения о создании Маршрута TRIPP, обеспечивающего открытие и функционирование Зангезурского коридора.

Отмечалось, что в продолжение сформировавшейся в двусторонних отношениях положительной динамики последующие встречи лидеров Азербайджана и США, а также визит Вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан в феврале этого года еще раз продемонстрировали интенсивность диалога на высоком уровне между странами.

Оценив подписание Хартии о стратегическом партнерстве как исторический этап в развитии азербайджано-американских отношений, С. Шарифов заявил, что данный документ поддерживает расширение институциональных механизмов экономического сотрудничества. Хартия придаст дополнительный импульс углублению двусторонних экономических и торговых связей, инвестиционного сотрудничества.

Заместитель премьер-министра выразил уверенность в том, что основанное на взаимном доверии общение между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Дональдом Трампом обеспечит устойчивость азербайджано-американского партнерства, внесет важный вклад в расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в углубление совместной деятельности по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.