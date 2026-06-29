 Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда

First News Media11:02 - Сегодня
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

В обращении главы государства говорится:

Уважаемые участники!

Сердечно приветствую Вас по случаю начала работы Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда в Азербайджане.

Радует, что выдвинутая мною на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств в Габале в октябре прошлого года инициатива по проведению 100-летия Первого тюркологического съезда сегодня воплощается в жизнь.

Совпадение Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, с периодом председательства Азербайджана в Организации тюркских государств имеет особое символическое значение.

Первый тюркологический съезд, состоявшийся сто лет назад в одном из архитектурных шедевров нашей столицы – великолепном дворце Исмаилия – собрал видных представителей мировой тюркологии и известных ученых-исследователей. Это историческое событие имело исключительное значение с точки зрения формирования в тех условиях идеологии культурной интеграции тюркских народов, обладающих богатым прошлым и древним наследием.

В центре внимания этого уникального научно-культурного форума международного масштаба находились важные вопросы развития и будущего общих духовных ценностей тюркского мира – языка, истории, этнографии, литературы и культуры, в частности перехода на единый общетюркский алфавит, и проведение его именно в Азербайджане было не случайным. Начиная с XIX века, в результате коренных социально-политических и культурных преобразований Азербайджан, создав новый тип театра, школы и первый национальный печатный орган, подготовил почву для реализации национального самосознания и уже построил первое демократическое государство в мусульманском и тюркском мире. Его столица - город Баку еще с начала прошлого века также отличалась высоким уровнем интеллектуальной среды, состоящей из поколения интеллигенции, проникнутой национальным духом, была известна как один из авторитетных центров мировой тюркологии.

К сожалению, реализации главных идей и положений, озвученных на Первом тюркологическом съезде, вскоре помешали искусственно созданные препятствия, преднамеренно созданные советским тоталитарным режимом. Большинство делегатов съезда подверглись жестоким репрессиям в 1930-х годах. Мы и сегодня чтим их память.

Судьбоносные решения съезда, продиктованные объективной необходимостью и предвещавшие прогресс всего тюркского мира, сыграли роль важной платформы в сохранении нашей научно-культурной солидарности и вновь осветили пути культурно-духовного возрождения тюркских народов, которые, выдержав суровые испытания, обрели национальную независимость после падения 70-летнего коммунистического режима.

С уверенностью можем сказать, что в основе успешно реализуемых Организацией тюркских государств на современном этапе проектов по формированию общего гуманитарного пространства лежат прогрессивные идеи, выдвинутые в свое время Первым тюркологическим съездом.

Семья тюркского мира находится на пути к тому, чтобы стать одним из влиятельных центров силы столетия, достойным наших предков, создавших великую цивилизацию. Мы и впредь будем прилагать все усилия во имя укрепления и нерушимости этой семьи.

Верю, что Неделя тюркского мира, в рамках которой пройдет цикл мероприятий в различных форматах, внесет свой вклад в сохранение, изучение и популяризацию нашего яркого историко-духовного наследия, займет свое достойное место среди значимых событий нашей культурной жизни и оставит неизгладимый след в нашей памяти.

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