Трамп заработал больше миллиарда долларов на криптовалюте за год после возвращения на пост президента США

Согласно его обязательному финансовому отчету за 2025 год, президент США Дональд Трамп заработал в прошлом году более 1 миллиарда долларов на операциях с криптовалютой.

В отчете на 927 страницах он указал 635 миллионов долларов роялти от криптовалюты, созданной на основе мема Трампа (мемкоин TRUMP), стоимость которой резко упала с момента ее запуска за несколько дней до вступления президента США в должность.

Он также задекларировал более 500 миллионов долларов дохода от World Liberty Financial, криптовалютной компании, основанной его собственными сыновьями и детьми его спецпредставителя Стива Уиткоффа.

Еще миллионы долларов он заработал на недвижимости и продаже товаров с символикой Трампа. Однако Белый дом отрицает, что он получает прибыль от президентства.

Доходы, указанные в его последнем финансовом отчете, значительно превосходят предыдущие за 2024 год, когда Трамп задекларировал более 600 миллионов долларов.

Белый дом неоднократно подчеркивал, что Трамп передал свой бизнес в траст, управляемый его сыновьями, и отрицает какой-либо конфликт интересов.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что президент сделал Соединенные Штаты «криптостолицей мира».

«Ни президент, ни его семья никогда не имели и никогда не будут иметь конфликта интересов», — говорится в ее заявлении.

Источник: BBC