Совбез Ирана пообещал возмездие за гибель Али Хаменеи

Виновные в гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут привлечены к ответственности.

Об этом 1 июля заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр.

По его словам, «дело о возмездии за невинно пролитую кровь великого Хаменеи и других мучеников Ирана открыто, и виновные в этих преступлениях будут наказаны в надлежащее время, которое не будет отложено», — говорится в публикации в соцсети X.