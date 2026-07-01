В Германии украли бронзовый памятник Пушкину

В немецком городе Хемере (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) похищен бронзовый памятник Александру Сергеевичу Пушкину.

Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Берлине.

Бронзовая фигура высотой около 1,8 метра была создана российским скульптором Григорием Потоцким и подарена Хемеру его городом-побратимом Щёлково. Монумент открыли 24 сентября 1994 года, он задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.

«Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в городе Хемере», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Российские дипломаты находятся на связи с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами. В посольстве выразили надежду на скорое задержание злоумышленников и возвращение памятника на прежнее место.