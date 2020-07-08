Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2019 год

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2019 год.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно утвержденному бюджету, доходы ГНФАР за 2019 год составили 19 млрд 030 млн 612,8 тыс. (были исполнены на 123%), расходы - 11 млрд 603 млн 5 тыс. (были исполнены на 99,9%).

В структуре доходов фонда в 2019 году поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана составили 14 млрд 614 млн 708,6 тыс. манатов (76,8% всех доходов), поакровые выплаты – 4 млн 692 тыс. манатов, доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана – 18 млн 937,7 тыс. манатов, доходы от размещения и управления валютными активами фонда – 3 млрд 625 млн 923,3 тыс. манатов, бонусные поступления – 766 тыс. 351,2 маната.

В структуре расходов фонда трансферты в госбюджет составили 11 млрд 364,3 млн манатов, расходы на улучшение социально-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев – 199 млн 998,6 тыс. манатов, расходы на управление фондом – 24 млн 304,9 тыс. манатов.

С. Агаева