1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом

Сегодня в 20:06 ~ 1 минута на чтение 238
Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом

Тесты на коронавирус индийской актрисы Айшварии Рай Баччан и ее дочери Арадхьи оказались положительными.

Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство PTI со ссылкой на Минздрав штата Махараштра, где живет семья Баччан.

По этим данным, тесты актрисе были сделаны после того, как накануне с коронавирусной инфекцией госпитализировали ее свекра, индийского актера Амитабха Баччана, и ее мужа, актера и режиссера Абхишека Баччана. Тогда же было решено протестировать всех, кто контактировал с заболевшими.

Утром в воскресенье телеканал NDTV сообщал, что тест на коронавирус Айшварии Рай оказался отрицательным. В настоящее время резиденция семьи Баччан в Мумбаи закрыта, все ее жители помещены на двухнедельный карантин.

Комментариев самой Айшварии или членов ее семьи пока не поступало.

Айшвария Рай Баччан - фотомодель и актриса, победительница конкурса "Мисс мира - 1994". В 46 лет она продолжает входить в различные рейтинги самых красивых женщин мира.

Источник: ТАСС

238

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены