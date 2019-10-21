Иран всколыхнуло мощное землетрясение

В понедельник, 21 октября, Иран всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,6.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на иранские СМИ, а по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), зафиксирована магнитуда 5,7.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 80 км на север от города Бандар-е-Ленге, и в 112 км к западу от Бандар Аббаса.

Очаг залегал на глубине 10 км. Сведения о разрушениях и жертвах пока не поступали.

Что примечательно, Иран расположен в сейсмоопасной зоне, а мощные землетрясения уже случались на этой территории.

Так, в 2003 году подземные толчки стали причиной разрушения древнего города Бам и гибели свыше 26 тысяч человек.

1news.az