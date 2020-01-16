Издана книга академика Рамиза Мехтиева под названием «Лидер, адаптирующий развитие Азербайджана к вызовам XXI века»

Издана книга президента Национальной Академии наук Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева под названием «Лидер, адаптирующий развитие Азербайджана к вызовам XXI века».

Материалы, нашедшие свое место в книге, являются результатом наблюдений академика Рамиза Мехтиева, сделанных им за 16 лет работы руководителем Администрации Президента Ильхама Алиева, сообщили АЗЕРТАДЖ в Отделе по связям с общественностью, прессы и информации аппарата Президиума НАНА.

Книга начинается следующими словами: «Для меня в том, что касается истории развития современного Азербайджана, открытых вопросов не осталось. Становясь свидетелями неординарных трансформаций, те, кому приходится участвовать в решении насущных проблем страны, получают возможность увидеть то самое значительное воочию и в режиме реального времени оценивать его подлинные масштабы. И тогда поневоле приходит убеждение, что заложенный в человеке талант созидания уникален в своей сути неслучайно». Труд является первой главой книги о Президенте Ильхаме Алиеве, который сменил на посту главы государства великого политического и государственного деятеля Гейдара Алиева и умело управляет страной.

Отмечая, что вызовы, перед которыми оказался Азербайджан в условиях активации процессов глобализации в начале нового тысячелетия, реалии начала XXI века, решение сложных задач, стоящих перед государством на новом этапе его развития, осуществление широкомасштабных планов, связанных с развитием Азербайджана, продолжение политического и социально-экономического курса общенационального лидера Гейдара Алиева – все это требовало и требует от Ильхама Алиева особых способностей, академик анализирует суть нового этапа в развитии Азербайджана, который начался с октября 2003 года: «Президент Ильхам Алиев начал реализовывать систему государственного управления, направленную на общую модернизацию страны, опирающуюся на инновационные технологии».

Подчеркнув, что с приходом Ильхама Алиева к власти наступил качественно новый этап в жизни Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев добавляет, что, приступив к исполнению своих обязанностей, Президент Ильхам Алиев своими первыми указами «О мероприятиях по ускорению социально-экономического развития в Азербайджанской Республике» (ноябрь 2003 г.), «Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004-2008)» (февраль 2004 г.) задал темп социально-экономическому развитию страны.

В книге отмечается, что благодаря продуманной экономической политике Азербайджан сильно продвинулся в своем развитии, значительно сократив зависимость от нефти, «модель «нефтезависимого государства» осталась в прошлом, были достигнуты серьезные успехи в диверсификации экономики; государство оказывает серьезную помощь предпринимательству и агропромышленному комплексу, за эти годы налогово-бюджетная политика оказалась наиболее важным фактором экономического роста, Азербайджан вышел на самообеспечение по большинству наименований продовольственных товаров, страна имеет сильную армию и проводит независимую внешнюю политику, обеспечивается общественно-политическая стабильность и исполнительная дисциплина, увеличилась ответственность граждан в каждой сфере, и все это составляет основу реформ, которые проводятся на государственном уровне, и свидетельствует о мощи азербайджанского государства.

Академик пишет, что деятельность Президента Ильхама Алиева, определившего стратегию реформ во всех сферах жизни в республике, получила высокую оценку в СМИ не только внутри страны, но и за ее пределами. В своем интервью турецкому телеканалу NTV специальный представитель государственного секретаря США по конфликтам в Евразийском регионе и вопросам Каспийского бассейна Стивен Манн дал очень высокую оценку деятельности Президента Азербайджана. Отметив, что Ильхам Алиев является настоящим политиком, С.Манн также подчеркнул, что азербайджанский народ в лице Ильхама Алиева имеет очень хорошего президента. «Считаю, что политические реформы в стране будут продолжены, полученные от нефти доходы будут направлены на улучшение жизненного уровня рядовых граждан», – сказал он.

Помимо этого, в книге говорится о статье директора института Центральной Азии и Кавказа при Совете американской внешней политики, автора книги «Азербайджан после обретения независимости» Сванте Корнелла, опубликованной в издании «The American Interest», в которой он анализирует реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым, их влияние на развитие в регионе: «По мнению С.Корнелла, текущие реформы в стране являются своевременными. Нынешние реформы приурочены к падению цен на нефть в 2015 году, хотя в Азербайджане реформы проводились и ранее. Например, в 1999 году был создан Государственный нефтяной фонд по норвежской модели. В 2012 году в Азербайджане был запущен сервис ASAN, за счет которого были ограничены контакты между гражданами и государственными служащими и устранены факты коррупции».

В книге также приведены суждения Роберта Гоффи и Гарета Джонса – авторов статьи «Как стать признанным лидером», опубликованной в ведущем мировом деловом журнале «Harvard Business Review» (выпуск за сентябрь 2000 года). Они пишут: «Интуиция – незаменимое качество политического лидера. О таких людях говорят, что они хорошо «чувствуют ситуацию». Они инстинктивно улавливают сигналы, исходящие от окружающей среды, и могут предвидеть происходящее, хотя никто не разъяснял им всех деталей. Он угадывает смысл малейших намеков и отслеживает незаметные изменения настроений в обществе, ускользающие от взгляда менее наблюдательных людей… Все выдающиеся личности – это люди с обостренной интуицией».

В разделе книги под названием «Реформы постнефтяного периода» повествуется о том, как, умело управляя экономикой в постнефтяной период, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вывел страну на новый путь развития, об устранении кратковременного кризиса в экономике Азербайджана, который произошел в 2016 году под воздействием внешних факторов и рецессии основных торговых партнеров, стабилизации кризиса в 2017 году и экономическом росте, начавшемся в 2018 году. В то же время, здесь говорится об основных направлениях важных решений, принятых Президентом Ильхамом Алиевым за короткий период.

Материалы, нашедшие свое отражение в книге, увидевшей свет в издательстве «Элм» («Наука») НАНА и состоящей из 168 страниц, представлены на азербайджанском и русском языках.