Jony перепел мегахит Николая Носкова, и это правда здорово – ВИДЕО

Добившийся невероятной популярности в России азербайджанский певец Jony (Джахид Гусейнли) стал участником новой рубрики online издания Glamour Russia.

Jony был приглашен для участия в новой рубрике «А не спеть ли мне… кавер?», в рамках которой популярные артисты перепевают хиты своих коллег по творческому цеху – специально для Glamour Russia Jony сделал кавер на мегахит заслуженного артиста России Николая Носкова «Это здорово».

«И это правда здорово» - именно так Glamour Russia презентует кавер Jony на песню Н.Носкова на YouTube канале Glamour TV.

Представляем читателям возможность прослушать и оригинальную версию песни «Это здорово» в исполнении заслуженного артиста России Николая Носкова.

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Ф.В, Г.Р.