Ганимат Захид: «Наше дело - оклеветать правительство» - ВИДЕО

В соцсети слит очередной фрагмент одного из онлайн-заседаний оппозиционного Нацсовета, в последнее время представшего перед общественностью не в самом лучшем свете.

Подобные фрагменты «zoom-конференций» «сливаются» регулярно, каждый раз вызывая бурные обсуждения и недовольство как со стороны самой оппозиции, так и общественности.

Мы ранее писали о том, как в ходе «zoom-конференции» ее участники использовали оскорбительные выражения в адрес других партий, насмехались над оппонентами и людьми с альтернативным мнением.

На этот раз отличился главный редактор газеты «Азадлыг» и руководитель программы «Азербайджанский час» Ганимат Захид.

Так, в ходе обсуждений критики оппозиционера Рамина Гаджиева в его адрес, Г.Захид заявил, что их основная цель заключается в клевете.

«Наше дело заключается в том, чтобы клеветать на правительство», - сказал Г.Захид.