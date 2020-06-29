Ганимат Захид: «Наше дело - оклеветать правительство» - ВИДЕО

В соцсети слит очередной фрагмент одного из онлайн-заседаний оппозиционного Нацсовета, в последнее время представшего перед общественностью не в самом лучшем свете.
Подобные фрагменты «zoom-конференций» «сливаются» регулярно, каждый раз вызывая бурные обсуждения и недовольство как со стороны самой оппозиции, так и общественности.
Мы ранее писали о том, как в ходе «zoom-конференции» ее участники использовали оскорбительные выражения в адрес других партий, насмехались над оппонентами и людьми с альтернативным мнением.
На этот раз отличился главный редактор газеты «Азадлыг» и руководитель программы «Азербайджанский час» Ганимат Захид.
Так, в ходе обсуждений критики оппозиционера Рамина Гаджиева в его адрес, Г.Захид заявил, что их основная цель заключается в клевете.
«Наше дело заключается в том, чтобы клеветать на правительство», - сказал Г.Захид.
Как говорится, тут и комментировать нечего – данное заявление есть ни что иное, как акт политического самоубийства.
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