Конор Макгрегор научил Урганта своей фирменной походке – ВИДЕО

Программа пребывания ирландского бойца Конора Макгрегора в России завершилась визитом на передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Бывший чемпион самой престижной версии единоборств рассказал о своих впечатлениях пребывания в России ведущему передачи Ивану Урганту.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, ирландский боец ММА научил телеведущего Ивана Урганта своей фирменной походке, показав мастер-класс в эфире передачи.

Также спортсмен подарил ведущему прочный бумажный пакет, в котором, по всей вероятности, находилась бутылка виски его собственного производства. Макгрегор постоянно упоминал и рекламировал свой бренд на протяжении всего своего пребывания в Москве.

В эфире программы он отметил, что ему нравится столица России, и он хотел бы привезти сюда своих детей.

«Когда-нибудь я действительно привезу сюда своих детей, своего сына в эту прекрасную страну, в этот великий город, и для меня это будет большой честью», — сказал Макгрегор.

Ургант также попросил Макгрегора пригласить российского чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова на своё шоу.

- Хабиби, если ты думаешь, где меня найти... — начал Макгрегор, а Иван Ургант стал останавливать Макгрегора со словами «Хабиб, не слушай его». После этих слов ирландец закинул ноги на стол и сказал: «Вам не стоит его приглашать».

Когда Макгрегор успокоился, ведущий сказал: «Сейчас мы узнаем, как быстро можно доехать на машине из Дагестана».

Тимур Рзаев, Э.Т.