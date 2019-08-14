Корабль-секонд-хенд компании Palmali потерпел крушение в первом же рейсе и может затонуть - ФОТО

Сухогруз Mammad Amin Rasulzadeh («Мамед Эмин Расулзаде»), принадлежащий группе компаний Palmali, в первом же своем рейсе столкнулся с судном Doric Warior.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкий медиа-портал denizhaber.net, в Мраморном море у побережья Зейтунбурну сухогруз по неустановленным пока причинам столкнулся с ходящим под флагом Либерии судном Doric Warior.

На борту находились 14 членов команды, они не пострадали, но оба судна получили серьезные повреждения. Более того, после столкновения с Doric Warior капитан сигналом: «Мы тонем!» - вызвал с берега помощь.

Для спасения судна на место столкновения прибыли сотрудники Береговой охраны Турции и спасатели. Тем не менее из-за попавшей в корпус воды есть угроза затопления Mammad Amin Rasulzadeh.

По предварительной версии, причиной аварии стали ветхость Mammad Amin Rasulzadeh и его перегруженность.

Отметим, что судно, носящее имя одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде, на самом деле построено 21 год назад, в 1998 году, в российском порту Волгоград. Это старое судно было перекрашено и выдавалось общественности за новое.

За этот шаг глава группы компаний Palmali Мубариз Мансимов подвергся жесткой критике в СМИ и социальных сетях.

«Тот факт, что глава правления компании Palmali Denizcilik Мубариз Мансимов злоупотребляет искренностью и национальными чувствами азербайджанцев, выдавая находящееся в его флоте старое 21-летнее судно за новое, не поддается никаким объяснениям», - написал ресурс Denizhaber.

Ранее также сообщалось, что М.Мансимов, поднявший свою компанию благодаря заказам компаний SOCAR и «ЛУКойл», совершил в отношении них мошенничество, в связи с чем они постепенно прекращают бизнес-партнерство с Palmali. SOCAR за долги забирает принадлежащие компании крупнотоннажные суда, с другой стороны, российский «Сбербанк» наложил арест на все ее суда, закупленные на кредитные средства банка.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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