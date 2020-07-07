Коронавирус унес жизнь азербайджанского врача - ФОТО

~ 1 минута на чтение 2400

На 61-м году жизни от COVID-19 скончалась врач-эндокринолог Айбяниз Гасанова.

А.Гасанова окончила Лечебный факультет Азербайджанского медицинского института и на протяжении долгих лет работала в региональных больницах республики, а с 1997 года - в Научно-исследовательском институте кардиологии.

Как сообщили родные покойной, врач, которая находилась на пенсии, заразилась коронавирусной инфекцией от бессимптомного больного.

По словам родных и друзей Айбяниз Гасановой, она была чутким и отзывчивым человеком, заботливой и любящей матерью.

Память об Айбяниз Гасановой всегда будет жить в сердцах тех, кто ее знал.

Allah rəhmət eləsin!

И.Нармин